В Украине приняли новые правила возврата опасных или непригодных пищевых продуктов, предусматривающих возможность их замены или возврата средств покупателям.

Об этом сообщается на правительственном портале. Эти изменения вступят в силу только после отмены военного положения.

Согласно сообщению на правительственном портале, нововведения разработаны в рамках обновленной редакции Закона Украины "О защите прав потребителей". Главной целью является обеспечение прав потребителей и создание прозрачных механизмов взаимодействия между покупателями и бизнесом.

Основные пункты нового порядка включают возможность:

замены непригодных или опасных пищевых продуктов на пригодные;

возврат средств покупателю за некачественные товары.

Этот порядок также регулирует сроки возврата или замены продуктов в зависимости от вида и условий хранения, а также определяет четкий алгоритм действий для покупателей и продавцов. Особое внимание уделено процедуре возврата товаров, приобретенных через интернет-магазины.

Согласно новому порядку, сроки для возврата пищевых продуктов будут такими:

В течение суток – для продуктов, требующих хранения при температуре до +6°C.

Не позднее трех дней для товаров со сроком потребления до 14 дней или минимальным сроком годности, но только до истечения этого срока.

Не позднее 14 дней – для продуктов со сроком годности более 14 дней.

Для покупок, совершенных онлайн, сроки отсчитываются с момента фактического получения товара покупателем.

Замминистра экономики Татьяна Бережная подчеркнула, что эти изменения создадут баланс между интересами потребителей и бизнеса. Покупатели смогут защитить свои права, а предприниматели будут избегать судебных исков и снизят риск проверок со стороны контролирующих органов. Она также отметила, что новый механизм позволит быстро разрешать спорные вопросы без необходимости обращаться в суд, что будет способствовать развитию цивилизованного рынка потребительских товаров.

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