Різні регіони України стикаються з різними рівнями відключень світла через атаки на енергосистему.

Через численні атаки рф на енергетичну інфраструктуру України різні регіони країни стикаються з різними рівнями відключень електрики.

Як пояснив енергетичний експерт Геннадій Рябцев, найскладніша ситуація спостерігається на півдні та сході, де тривалість відключень може бути значно вищою.

Об'єднана енергосистема України поділена на кілька підсистем, і можливості для перерозподілу електричної енергії між ними обмежені. Це означає, що енергетики не можуть перенаправити достатньо електрики з західної частини країни на схід, якщо виникне така потреба.

Наприклад, якщо на заході України відключення тривають 4 години на добу, то на півдні ці відключення можуть досягати 6 годин на добу. Енергетичний експерт Юрій Корольчук додає, що інтенсивність відключень також залежить від стану теплових електростанцій у різних регіонах. Чим більше вони пошкоджені, тим складніше забезпечити стабільне постачання енергії. Важливу роль відіграє і погодна ситуація, яка може ускладнити роботу енергосистеми.

Зокрема, на південь України найбільше впливають відключення в Одеській та Миколаївській областях. Проте, за словами Корольчука, ситуація в Миколаївській області стала дещо кращою, оскільки з початком повномасштабного вторгнення значно зменшилась кількість промислових споживачів електроенергії.

Незважаючи на це, ракетні обстріли та погодні умови також серйозно впливають на роботу енергосистеми в центральних регіонах країни, зокрема в Дніпропетровській області та місті Дніпро, де відключення світла відбуваються найчастіше.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначає, що південні регіони країни мають значний дефіцит генерувальних потужностей. Водночас Інна Совсун, членкиня парламентського комітету з енергетики та ЖКП, пояснила, що на заході України знаходяться дві великі електростанції, які забезпечують енергією інші регіони. Однак у разі руйнування ліній передачі це зробити буде неможливо.

Джерело: 24 Канал

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