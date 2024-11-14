Підвищення цін в Україні спричинене низкою факторів, зокрема війною, ускладненням доставки товарів та наданням послуг.

Стало відомо, чи зміняться ціни на компослуги узимку.

За прогнозами Національного банку України, тарифи на газ, опалення та гарячу воду у 2025 році залишаться незмінними.

"Проте, зважаючи на складну ситуацію в енергетичному секторі, передбачається, що з 2026 року розпочнеться поступове коригування цих тарифів, яке має привести їх до економічно обґрунтованих рівнів", – зазначено в доповіді НБУ.

Якщо ж коригування тарифів буде відтерміноване, рівень інфляції буде нижчим, але це створить фіскальні дисбаланси і посилить фінансові проблеми державних енергетичних компаній. Це може призвести до нестабільності на енергоринку та погіршення інвестиційного потенціалу, тоді як ціновий тиск буде відкладено на майбутнє.

Проте експерт Олег Попенко вважає, що підвищення тарифів на комунальні послуги варто очікувати вже у 2025 році. Це підтверджується умовами меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом, де зазначено необхідність таких змін.

"Я очікую наступного року підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду і на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення. Водночас у Міністерстві фінансів наголошують, що в оновленому Меморандумі з МВФ – немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, однак така можливість врахована. Утім, такий крок може бути можливим", – пояснив Попенко.

Такий крок розглядається як необхідний для вирішення проблем в енергетичному секторі, спричинених війною, однак його реалізація залежить від наявності достатніх фінансових ресурсів для підтримки найбільш вразливих домогосподарств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема на опалення та водопостачання, також прогнозує експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, НКРЕКП минулого року вже намагалася підвищити тариф на воду, але це рішення було скасовано. Наразі ціни на комунальні послуги можуть зрости, особливо через значні дефіцити в державному бюджеті.

Корольчук вважає, що підвищення тарифів може відбутися ближче до кінця поточного опалювального сезону або на початку літа 2025 року, і в деяких випадках ціни можуть зрости вдвічі. Причиною цього є значне підвищення вартості матеріалів, палива та зарплат за останні два роки.

Джерело: ТСН.

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