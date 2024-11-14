Повышение цен в Украине вызвано рядом факторов, в частности, войной, усложнением доставки товаров и предоставлением услуг.

Стало известно, изменятся ли цены на коммунальные услуги зимой.

По прогнозам Национального банка Украины тарифы на газ, отопление и горячую воду в 2025 году останутся неизменными.

"Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетическом секторе, предполагается, что с 2026 года начнется постепенная корректировка этих тарифов, которая должна привести их к экономически обоснованным уровням", – говорится в докладе НБУ.

Если же корректировка тарифов будет отсрочена, уровень инфляции будет ниже, но это создаст фискальные дисбалансы и усугубит финансовые проблемы государственных энергетических компаний. Это может привести к нестабильности на энергорынке и ухудшению инвестиционного потенциала, в то время как ценовое давление будет отложено на будущее.

Однако эксперт Олег Попенко считает, что повышения тарифов на коммунальные услуги следует ожидать уже в 2025 году. Это подтверждается условиями меморандума между Украиной и Международным валютным фондом, где отмечена необходимость таких изменений.

"Я ожидаю в следующем году поднятие тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения. В то же время в Министерстве финансов отмечают, что в обновленном Меморандуме с МВФ – нет обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители, однако такая возможность учтена. Впрочем, такой шаг может быть возможен", – объяснил Попенко.

Такой шаг рассматривается как необходимый для решения проблем в энергетическом секторе, вызванных войной, однако его реализация зависит от наличия достаточных финансовых ресурсов для поддержки наиболее уязвимых домохозяйств.

Повышение тарифов на коммунальные услуги, в частности отопление и водоснабжение, также прогнозирует эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, НКРЭКУ в прошлом году уже пыталась повысить тариф на воду, но это решение было отменено. В настоящее время цены на коммунальные услуги могут возрасти, особенно из-за значительных дефицитов в государственном бюджете.

Корольчук считает, что повышение тарифов может произойти ближе к концу текущего отопительного сезона или в начале лета 2025 года и в некоторых случаях цены могут вырасти вдвое. Причиной этого значительное повышение стоимости материалов, топлива и зарплат за последние два года.

Источник: ТСН.

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