Из-за многочисленных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины разные регионы страны сталкиваются с разными уровнями отключений электричества.

Как пояснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, самая сложная ситуация наблюдается на юге и востоке, где продолжительность отключений может быть значительно выше.

Объединенная энергосистема Украины разделена на несколько подсистем и возможности для перераспределения электрической энергии между ними ограничены. Это означает, что энергетики не могут перенаправить достаточно электричества из западной части страны на восток, если возникнет такая потребность.

Например, если на западе Украины отключения продолжаются 4 часа в сутки, то на юге эти отключения могут достигать 6 часов в сутки. Энергетический эксперт Юрий Корольчук добавляет, что интенсивность отключений также зависит от состояния тепловых электростанций в разных регионах. Чем больше они повреждены, тем сложнее обеспечить стабильную поставку энергии. Важную роль играет и погодная ситуация, которая может усложнить работу энергосистемы.

В частности, на юг Украины больше всего влияют отключения в Одесской и Николаевской областях. Однако, по словам Корольчука, ситуация в Николаевской области стала несколько лучше, поскольку с началом полномасштабного вторжения значительно уменьшилось количество промышленных потребителей электроэнергии.

Несмотря на это, ракетные обстрелы и погодные условия также оказывают серьезное влияние на работу энергосистемы в центральных регионах страны, в частности в Днепропетровской области и городе Днепр, где отключения света происходят чаще всего.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что южные регионы страны имеют значительный дефицит генерирующих мощностей. разрушение линий передачи это сделать будет невозможно.

Источник: 24 Канал

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