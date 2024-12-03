Підвищення пенсійного віку в Україні не принесе очікуваних результатів, оскільки в пенсійній системі немає рівних умов для всіх громадян.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Вона зазначила, що наразі підвищення пенсійного віку не є оптимальним рішенням. Спершу необхідно створити рівні умови для всіх громадян України в системі пенсійного забезпечення.

«Перш ніж говорити про підвищення пенсійного віку в майбутньому, навіть з урахуванням демографічної ситуації, нам треба забезпечити рівність умов для всіх», — пояснила Марчак.

Вона також наголосила, що кожен четвертий громадянин України за нинішніми правилами фактично має право на достроковий вихід на пенсію. Тому підвищення пенсійного віку для тих, у кого він уже досить високий, буде несправедливим.

Крім того, це може викликати непорозуміння серед тих, хто очікує виходу на пенсію у 65 років, в той час як інші можуть йти на пенсію у 55 чи 45 років. Це призведе до того, що люди почнуть намагатися потрапити в пільгові категорії, але це не вирішить проблему, підкреслила заступниця міністра.

Також Марчак звернула увагу на важливий ресурс для збільшення пенсійних внесків. Зараз близько 2 мільйонів осіб сплачують внески з мінімальної зарплати, що відкриває простір для підвищення свідомості щодо важливості сплати внесків до пенсійної системи.

Вона також зазначила, що значна кількість людей в Україні не розуміє, від чого залежить розмір пенсії. За даними Київської школи економіки, третина опитаних не знає, що кількість відпрацьованих років впливає на розмір пенсії, а половина не розуміє, що величина пенсії залежить від сплати внесків.

За інформацією Марчак, в Україні наразі 10,7 мільйона осіб сплачують страхові внески до пенсійної системи, а кількість пенсіонерів станом на перше півріччя 2024 року становить 10,5 мільйона осіб.

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