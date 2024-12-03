Система пенсионного обеспечения в Украине нуждается в создании равных условий для всех граждан.

Повышение пенсионного возраста в Украине не даст ожидаемых результатов, поскольку в пенсионной системе нет равных условий для всех граждан.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Она отметила, что в настоящее время повышение пенсионного возраста не является оптимальным решением. Для начала необходимо создать равные условия для всех граждан Украины в системе пенсионного обеспечения.

"Прежде чем говорить о повышении пенсионного возраста в будущем, даже с учетом демографической ситуации, нам нужно обеспечить равенство условий для всех", - пояснила Марчак.

Она также подчеркнула, что каждый четвёртый гражданин Украины по нынешним правилам фактически имеет право на досрочный уход на пенсию. Поэтому повышение пенсионного возраста для тех, у кого он уже достаточно высок, будет несправедливым.

Кроме того, это может вызвать недоразумение среди тех, кто ожидает ухода на пенсию в 65 лет, в то время как другие могут уходить на пенсию в 55 или 45 лет. Это приведет к тому, что люди начнут пытаться попасть в льготные категории, но это не решит проблему, подчеркнула замминистра.

Также Марчак обратила внимание на важный ресурс для увеличения пенсионных взносов. Сейчас около 2 миллионов человек платят взносы с минимальной зарплаты, что открывает пространство для повышения сознания важности уплаты взносов в пенсионную систему.

Она также отметила, что значительное количество людей в Украине не понимают, от чего зависит размер пенсии. По данным Киевской школы экономики, треть опрошенных не знают, что количество отработанных лет влияет на размер пенсии, а половина не понимает, что величина пенсии зависит от уплаты взносов.

По информации Марчак, в Украине 10,7 миллиона человек платят страховые взносы в пенсионную систему, а количество пенсионеров по состоянию на первое полугодие 2024 года составляет 10,5 миллиона человек.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.