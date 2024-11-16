Максимальна ставка податку становить 100,5 гривні за квадратний метр, а від сплати звільняються ті, чиє житло розташоване в зонах бойових дій або окупації.

Власники великої нерухомості зобов'язані сплачувати податок на надлишкову площу - водночас, від цього збору звільняються власники житла, розташованого в зонах активних бойових дій.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Податок стосується лише тих власників нерухомості, чия площа перевищує встановлені норми, а саме:

для квартир – понад 60 квадратних метрів;

для будинків – понад 120 квадратних метрів;

для інших видів житлової нерухомості, включно з частками – понад 180 квадратних метрів.

Оскільки цей податок поповнює місцеві бюджети, місцеві органи влади мають право визначати ставку, враховуючи тип нерухомості та її місцезнаходження.

Розмір податку залежить від мінімальної заробітної плати в країні в поточному році. Так, у 2025 році податок буде нараховуватися за 2024 рік, коли мінімальна зарплата становила 8 000 гривень. Максимальна ставка податку складе 100,5 гривні за кожен квадратний метр зайвої площі (8 000 х 1,5%). Податок нараховується лише за площу, що перевищує встановлені норми.

Від податку звільняються фізичні особи, чиє житло стало непридатним через бойові дії, або знаходиться на територіях, де тривають або нещодавно проходили бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях.

Своєчасна сплата податку є обов'язковою. У разі прострочення передбачені штрафи: при затримці до 30 днів до суми податку додається 10%, якщо затримка перевищує місяць, ставка збільшується на 20%.

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