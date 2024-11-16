Максимальная ставка налога составляет 100,5 гривны за квадратный метр, а от уплаты освобождаются те, чье жилье находится в зонах боевых действий или оккупации.

Владельцы большой недвижимости обязаны платить налог на избыточную площадь - в то же время от этого сбора освобождаются владельцы жилья, расположенного в зонах активных боевых действий.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Налог касается только тех владельцев недвижимости, площадь которых превышает установленные нормы, а именно:

для квартир – более 60 квадратных метров;

для домов – более 120 квадратных метров;

для других видов жилой недвижимости, включая частицы – более 180 квадратных метров.

Поскольку налог пополняет местные бюджеты, местные органы власти имеют право определять ставку, учитывая тип недвижимости и ее местонахождение.

Размер налога зависит от малой заработной платы в стране в текущем году. Так, в 2025 году налог будет начисляться за 2024 год, когда минимальная зарплата составила 8000 гривен. Максимальная ставка налога составит 100,5 гривны за каждый квадратный метр излишней площади (8 000 х 1,5%). Налог начисляется только на площадь, превышающую установленные нормы.

От налога освобождаются физические лица, чье жилье стало непригодным из-за боевых действий или находится на территориях, где продолжаются или недавно проходили боевые действия, а также на временно оккупированных территориях.

Своевременная уплата налога обязательна. В случае просрочки предусмотрены штрафы: при задержке до 30 дней к сумме налога прибавляется 10%, если задержка превышает месяц, ставка увеличивается на 20%.

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