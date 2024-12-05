Експерти зазначають, що рішення НБУ про девальвацію гривні стало для них сюрпризом, оскільки очікувалося, що регулятор почне ослаблювати гривню в грудні, а не наприкінці листопада.

Прогнози на наступний тиждень варіюються, але всі експерти погоджуються, що поточна девальвація знаходиться під контролем, і мова не йде про різке падіння гривні до 45 грн/долар і нижче.

Андрій Забловський є найбільш оптимістичним: на його думку, Нацбанк зупинить курс гривні на досягнутих рівнях вже в першому тижні грудня. Він підкреслює, що девальвація, яку зараз спостерігаємо, є «повзучою» і під контролем НБУ, котрий підвищив верхню межу коливань курсу. Забловський сумнівається, що долар подорожчає ще більше в найближчі дні, оскільки Нацбанк не зацікавлений у різкому знеціненні гривні.

Андрій Шевчишин вважає, що на цьому тижні середній курс готівкового долара може перевищити 42 грн. Він зазначає, що регулятор встановив верхню межу продажу на рівні 41,80 грн/долар, і ймовірно вона буде досягнута. Таким чином, максимальний курс на готівковому ринку може становити 43,30 грн/долар. Водночас, банками та ПОВами було імпортовано рекордні обсяги валюти.

Олег Пендзин прогнозує, що в грудні курс на безготівковому ринку наблизиться до 42 грн/долар, а на готівковому ринку коливатиметься в межах 41,8-42,3 грн/долар.

Щодо того, чи варто купувати валюту, думки експертів різняться.

Андрій Шевчишин радить придбати долари та євро зараз, поки курс не зріс ще більше. Він очікує поступове зростання курсу до 43 грн/долар в грудні та січні, що може принести прибуток від перепродажу валюти за короткий період.

Олег Пендзин впевнений, що незначне підвищення курсу долара не змінює вигідності інвестицій у гривневі депозити та ОВДП. Однак з 1 грудня введені зміни в оподаткуванні, зокрема підвищення військового збору з 1,5% до 5%, що знижує дохідність за депозитами. Для прикладу, депозит на 10 тисяч гривень з 12% річних тепер приносить лише 77 грн чистого прибутку замість 80,5 грн до змін.

Олег Пендзин також відзначає, що при купівлі готівкового долара за 41,8-42 грн і його подальшому продажу за 43 грн через півроку можна отримати прибуток у розмірі 4,8-5,7% річних.

Андрій Забловський погоджується з тим, що інвестиції в державні цінні папери залишаються вигідними, але зауважує, що більшість українців шукають простіші способи збереження своїх заощаджень в умовах девальвації гривні.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Обмеження вже діють: НБУ змінив валютні правила для українців, перелік нововведень.

Здешевшання не варто очікувати: в НБУ назвали продукти, на які зростуть ціни вже найближчим часом.

Нацбанк виводить з обігу українські монети: вилучать копійки різних номіналів.