Обміняти монети можна у відділеннях ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБу (для уточнення участі конкретних філій варто звертатися до банку).

До 6 грудня українці мають можливість здати монети, що вийшли з обігу – номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, щоб підтримати військових і цивільних, постраждалих від війни.

Про продовження термінів благодійної акції SuperCoins повідомив Національний банк України (НБУ). Обміняти монети можна у відділеннях ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБу (для уточнення участі конкретних філій варто звертатися до банку).

"Спостерігаємо велику кількість бажаючих приєднатися до нашої благодійної акції зі збору монет SuperCoins. Щоб усі бажаючі могли взяти участь, ми продовжуємо її до 6 грудня", – йдеться в офіційному повідомленні.

Крім монет, які вже вийшли з обігу, можна здати й банкноти та монети, що наразі перебувають у вживанні – 10 та 50 копійок, а також монети номіналом 1, 2, 5 і 10 грн. Під час здачі необхідно обов'язково повідомити касиру, що кошти передаються в межах акції SuperCoins.

Усі зібрані кошти будуть передані на рахунок Superhumans Center – клініки, що займається протезуванням, реконструктивною хірургією, реабілітацією та психологічною підтримкою постраждалих від війни.

З 1 листопада НБУ також розширив можливості для здачі пошкоджених інвестиційних монет. Тепер це можна зробити не лише в Києві, а й у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Це не частина благодійної акції, а окрема програма.

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