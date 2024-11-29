Обменять монеты можно в отделениях ПриватБанка, Сбербанка и ПУМБа (для уточнения участия конкретных филиалов следует обращаться в банк).

До 6 декабря украинцы имеют возможность сдать вышедшие из обращения монеты – номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, чтобы поддержать военных и гражданских, пострадавших от войны.

О продлении сроков благотворительной акции SuperCoins сообщил Национальный банк Украины ( НБУ ). Обменять монеты можно в отделениях ПриватБанка, Сбербанка и ПУМБа (для уточнения участия конкретных филиалов следует обращаться в банк).

"Наблюдаем большое количество желающих присоединиться к нашей благотворительной акции по сбору монет SuperCoins. Чтобы все желающие могли принять участие, мы продолжаем ее до 6 декабря", – говорится в официальном сообщении.

Кроме монет, уже вышедших из обращения, можно сдать и банкноты и монеты, которые находятся в употреблении – 10 и 50 копеек, а также монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. При сдаче необходимо обязательно сообщить кассиру, что средства передаются в рамках акции SuperCoins.

Все собранные средства будут переданы на счет Superhumans Center – клиники, занимающейся протезированием, реконструктивной хирургией, реабилитацией и психологической поддержкой пострадавших от войны.

С 1 ноября НБУ также расширил возможности сдачи поврежденных инвестиционных монет. Теперь это можно сделать не только в Киеве, но и во Львове, Одессе, Харькове и Днепре. Это не часть благотворительной акции, а отдельная программа.

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