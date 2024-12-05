Эксперты отмечают, что решение НБУ о девальвации гривни стало для них сюрпризом, поскольку ожидалось, что регулятор станет ослаблять гривну в декабре, а не в конце ноября.

Прогнозы на следующую неделю варьируются, но все эксперты соглашаются, что текущая девальвация находится под контролем, и речь не идет о резком падении гривны до 45 грн/доллар и ниже.

Андрей Забловский наиболее оптимистичен: по его мнению, Нацбанк остановит курс гривны на достигнутых уровнях уже в первой неделе декабря. Он подчеркивает, что девальвация, которую сейчас наблюдаем, является «ползучей» и под контролем НБУ, повысившим верхний предел колебаний курса. Забловский сомневается, что доллар подорожает еще больше в ближайшие дни, поскольку Нацбанк не заинтересован в резком обесценивании гривны.

Андрей Шевчишин считает, что на текущей неделе средний курс наличного доллара может превысить 42 грн. Он отмечает, что регулятор установил верхний предел продаж на уровне 41,80 грн/доллар, и предположительно он будет достигнут. Таким образом, максимальный курс на наличном рынке может составить 43,30 грн/доллар. В то же время банками и ПОВами были импортированы рекордные объемы валюты.

Олег Пендзин прогнозирует, что в декабре курс на безналичном рынке приблизится к 42 грн/доллар, а на наличном рынке будет колебаться в пределах 41,8-42,3 грн/доллар.

Относительно того, стоит ли покупать валюту, мнения экспертов разнятся.

Андрей Шевчишин советует купить доллары и евро сейчас, пока курс не вырос еще больше. Он ожидает постепенного роста курса до 43 грн/доллар в декабре и январе, что может принести прибыль от перепродажи валюты за короткий период.

Олег Пендзин уверен, что незначительное повышение курса доллара не изменяет выгодность инвестиций в гривневые депозиты и ОВГЗ. Однако с 1 декабря введены изменения в налогообложении, в частности, повышение военного сбора с 1,5% до 5%, что снижает доходность по депозитам. Например, депозит на 10 тысяч гривен из 12% годовых теперь приносит лишь 77 грн чистой прибыли вместо 80,5 грн к изменениям.

Олег Пендзин также отмечает, что при покупке наличного доллара за 41,8-42 грн и его последующей продажи за 43 грн через полгода можно получить прибыль в размере 4,8-5,7% годовых.

Андрей Забловский соглашается с тем, что инвестиции в государственные ценные бумаги остаются выгодными, но отмечает, что большинство украинцев ищут более простые способы сохранения своих сбережений в условиях девальвации гривны.

Источник: ТСН.

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