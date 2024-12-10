Кабінет Міністрів України розширив перелік критично важливих професій, які можуть отримати відстрочку від мобілізації.
Згідно з Постановою №1362, до цього списку додано фахівців у сфері протезування, що підкреслює значимість безперебійної роботи медичної галузі, зокрема у сфері виготовлення та ремонту протезно-ортопедичних виробів, інформує Кабмін.
Для кого застосувати новий порядок
Відповідно до оновлення, бронювання можна отримати військовослужбовцям, які працюють на таких посадах:
протезист-ортезист;
технік-протезист-ортезист;
інженер-технолог-протезист;
інженер-протезист;
механік протезно-ортопедичних виробів.
Ці спеціалісти займаються виготовленням, ремонтом та обслуговуванням протезів, що є критично важливим.
Умови для отримання броні
Щоб претендувати на відстрочку від мобілізації, працівники повинні відповідати таким вимогам:
Відпрацьовувати не менше 50% норми робочого часу за останні три місяці до подачі заявки на бронювання. Це підтверджує їхню активну участь у виробничих процесах.
Для працівників приватних підприємств встановлено вимогу щодо мінімальної заробітної плати — вона має становити не менше 20 тисяч гривень на місяць протягом усього періоду бронювання. Для співробітників державних і комунальних установ ця умова не є обов'язковою.
Особливі правила для гуманітарних проектів
Для підприємств, які реалізують гуманітарні проекти для підтримки міжнародних організацій, діють окремі вимоги. Такі організації мають умови, визначені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це забезпечує прозорість і раціональне використання міжнародної допомоги.
Ці зміни спрямовані на підтримку ключових секторів, що забезпечують функціонування медичної та гуманітарної інфраструктури країни.
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