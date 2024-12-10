Щоб претендувати на відстрочку від мобілізації, працівники повинні відповідати деяким вимогам.

Кабінет Міністрів України розширив перелік критично важливих професій, які можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Згідно з Постановою №1362, до цього списку додано фахівців у сфері протезування, що підкреслює значимість безперебійної роботи медичної галузі, зокрема у сфері виготовлення та ремонту протезно-ортопедичних виробів, інформує Кабмін.

Для кого застосувати новий порядок

Відповідно до оновлення, бронювання можна отримати військовослужбовцям, які працюють на таких посадах:

протезист-ортезист;

технік-протезист-ортезист;

інженер-технолог-протезист;

інженер-протезист;

механік протезно-ортопедичних виробів.

Ці спеціалісти займаються виготовленням, ремонтом та обслуговуванням протезів, що є критично важливим.

Умови для отримання броні

Щоб претендувати на відстрочку від мобілізації, працівники повинні відповідати таким вимогам:

Відпрацьовувати не менше 50% норми робочого часу за останні три місяці до подачі заявки на бронювання. Це підтверджує їхню активну участь у виробничих процесах.

Для працівників приватних підприємств встановлено вимогу щодо мінімальної заробітної плати — вона має становити не менше 20 тисяч гривень на місяць протягом усього періоду бронювання. Для співробітників державних і комунальних установ ця умова не є обов'язковою.

Особливі правила для гуманітарних проектів

Для підприємств, які реалізують гуманітарні проекти для підтримки міжнародних організацій, діють окремі вимоги. Такі організації мають умови, визначені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це забезпечує прозорість і раціональне використання міжнародної допомоги.

Ці зміни спрямовані на підтримку ключових секторів, що забезпечують функціонування медичної та гуманітарної інфраструктури країни.

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