В Україні прокурори отримували інвалідність для того, щоб скористатись нормою закону та отримати пенсію за вислугою років, маючи всього 10 років стажу та щоб сховатись від ммобілізації.

В Україні проводиться перевірка всіх представників органів влади, які отримали інвалідність під час повномасштабної війни - йдеться про тисячі осіб.

Ініціативу перевірити ці випадки було прийнято після скандалів, пов'язаних з корупцією в Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що за запитами правоохоронних органів була передана інформація щодо 219 юридичних осіб з органів влади, де працюють 150 100 осіб. З цієї кількості надано дані про 1146 осіб, які отримують пенсію по інвалідності або пенсію за іншими критеріями, і яким інвалідність була призначена у період з 2022 по 2024 роки.

Оксана Жолнович також зазначила, що в разі підтвердження неправомірного отримання інвалідності, будуть розроблені механізми повернення коштів. Вона додала, що навіть зараз безпідставно виплачені кошти можуть бути повернуті до бюджету.

Попередня інформація, що вже опрацьована, свідчить, що на Черкащині 60 прокурорів мають статус інваліда, що становить 27,4% від загальної кількості прокурорів в області. З них 59 осіб отримали інвалідність до початку війни. У Хмельницькій області цей показник складає 29,8% – 61 прокурор, з яких 50 отримали інвалідність до повномасштабного вторгнення.

У решті прокуратур України, а також в Офісі Генерального прокурора, частка прокурорів з інвалідністю не перевищує 10%. Зокрема, в 18 прокуратурах цей показник менший за 5%, а в 11 прокуратурах він коливається між 5 і 10%. В Офісі Генерального прокурора інвалідність мають 22 прокурори, що становить 2,5% від загальної чисельності працівників центрального апарату.

Джерело: OBOZ.UA

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