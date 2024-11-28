В Украине прокуроры получали инвалидность для того, чтобы воспользоваться нормой закона и получить пенсию по выслуге лет, имея всего 10 лет стажа и скрыться от ммобилизации.

В Украине проводится проверка всех представителей органов власти, получивших инвалидность во время полномасштабной войны - речь идет о тысячах человек.

Инициатива проверки этих случаев была принята после скандалов, связанных с коррупцией в Медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что по запросам правоохранительных органов была передана информация о 219 юридических лицах из органов власти, где работают 150 100 человек. Из этого количества предоставлены данные о 1146 лицах, получающих пенсию по инвалидности или пенсию по другим критериям, которым инвалидность была назначена в период с 2022 по 2024 годы.

Оксана Жолнович также отметила, что в случае подтверждения неправомерного получения инвалидности будут разработаны механизмы возврата средств.

Предварительная информация, уже проработанная, свидетельствует, что в Черкасской области 60 прокуроров имеют статус инвалида, что составляет 27,4% от общего количества прокуроров в области. Из них 59 человек получили инвалидность в начале войны. В Хмельницкой области этот показатель составляет 29,8% - 61 прокурор, из которых 50 получили инвалидность к полномасштабному вторжению.

В остальных прокуратурах Украины, а также в Офисе Генерального прокурора, доля прокуроров с инвалидностью не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах этот показатель меньше 5%, а в 11 прокуратурах он колеблется между 5 и 10%. В Офисе Генерального прокурора инвалидность имеют 22 прокурора, что составляет 2,5% от общей численности работников центрального аппарата.

Источник: OBOZ.UA

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