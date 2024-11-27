У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону № 12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі. буде знижено з 60 до 55 років.

Граничний вік перебування на військовій службі та у запасі хочуть знизити - на сайті Верховної Ради з'явився законопроект, який планують переглянути.

У Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону № 12222, який передбачає зміни щодо граничного віку для проходження військової служби та військовозобов’язаних у запасі, а також збереження можливості для громадян, які досягли граничного віку, продовжувати службу, якщо вони виявляють таке бажання.

Зокрема, пропонується внести зміни до пункту 7 частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», уточнивши граничний вік для проходження військової служби під час особливого періоду. Згідно з пропозицією, цей вік для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, а також для молодших і старших офіцерів, буде знижено з 60 до 55 років.

Крім того, в умовах особливого періоду буде скасовано обмеження за віком для громадян, які хочуть пройти військову службу і відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством для служби у Збройних Силах України.

Нагадаємо, чоловікам призовного віку, які порушують правила військового обліку, зокрема не оновлюють свої персональні дані в ТЦК, загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Однак, у певних випадках сума штрафу може бути подвоєна.

Порушнику надається 10 днів з моменту отримання постанови для сплати штрафу або оскарження цього рішення.

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