Предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе хотят снизить – на сайте Верховной Рады появился законопроект, который планируется пересмотреть.

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона № 12222, предусматривающий изменения в предельном возрасте для прохождения военной службы и военнообязанных в запасе, а также сохранение возможности для граждан, достигших предельного возраста, продолжать службу, если они выражают такое желание.

В частности, предлагается внести изменения в пункт 7 части 1 статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", уточнив предельный возраст для прохождения военной службы во время особого периода. Согласно предложению, этот возраст для лиц рядового, сержантского и старшинского состава, а также для младших и старших офицеров будет снижен с 60 до 55 лет.

Кроме того, в условиях особого периода будет отменено ограничение по возрасту для граждан, желающих пройти военную службу и отвечающих требованиям, установленным действующим законодательством для службы в Вооруженных Силах Украины.

Напомним, мужчинам призывного возраста, которые нарушают правила военного учета, в том числе не обновляют свои персональные данные в ТЦК, грозит штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Однако в определенных случаях сумма штрафа может быть удвоена.

Нарушителю предоставляется 10 дней с момента получения постановления по уплате штрафа или обжалования этого решения.

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