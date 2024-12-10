Чтобы претендовать на отсрочку от мобилизации, работники должны удовлетворять некоторым требованиям.

Кабинет Министров Украины расширил список критически важных профессий, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

Согласно Постановлению №1362, в этот список добавлены специалисты в сфере протезирования, что подчеркивает значимость бесперебойной работы медицинской отрасли, в частности в сфере изготовления и ремонта протезно-ортопедических изделий, информирует Кабмин.

Для кого применить новый порядок

Согласно обновлению, бронирование можно получить военнослужащим, работающим на следующих должностях:

протезист-ортезист;

техник-протезист-ортезист;

инженер-технолог-протезист;

инженер-протезист;

механик протезно-ортопедических изделий

Эти специалисты занимаются изготовлением, ремонтом и обслуживанием протезов, что критически важно.

Условия получения брони

Чтобы претендовать на отсрочку от мобилизации, работники должны отвечать следующим требованиям:

Отрабатывать не менее 50% нормы рабочего времени за последние три месяца до подачи заявки на бронирование. Это подтверждает их активное участие в производственных процессах.

Для работников частных предприятий установлено требование относительно минимальной заработной платы - она ​​должна составлять не менее 20 тысяч гривен в месяц в течение всего периода бронирования. Для сотрудников государственных и коммунальных учреждений это условие не обязательно.

Особые правила для гуманитарных проектов

Для предприятий, реализующих гуманитарные проекты по поддержке международных организаций, действуют отдельные требования. Такие организации имеют условия, определенные Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий. Это обеспечивает прозрачность и рациональное использование международной помощи.

Эти изменения направлены на поддержку ключевых секторов, обеспечивающих работу медицинской и гуманитарной инфраструктуры страны.

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