Питання про обрання запобіжного заходу та усунення з посади перебуває на розгляді - за вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Подробиці повідомили у ДБР.

Повідомляється, що вони вимагали гроші у військовозобов'язаних на блокпостах Одеської області. Зупиняючи чоловіків, ці працівники записували їхні персональні дані та повідомляли, що мають намір доставити їх до ТЦК для мобілізації.

За певну суму грошей, що складала 4,5 тис. доларів США, вони обіцяли "відпустити" військовозобов'язаних та допомогти оформити відстрочку від служби. Якщо чоловіки відмовлялись платити, їм погрожували оголошенням у розшук.

Одним із задокументованих випадків стало вимагання грошей у чоловіка, який мав родичів серед зниклих безвісти під час бойових дій, і тому на законних підставах мав відстрочку від мобілізації.

21 листопада 2024 року один із посередників був затриманий під час отримання коштів за "послугу". Питання щодо затримання та повідомлення підозр іншим учасникам злочинної схеми наразі знаходяться на розгляді.

Затриманому вже повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Під час обшуку в помешканні одного з фігурантів він дістав табельну зброю і спрямував її на працівників ДБР. Чоловік перевів зброю в бойове положення і погрозами вимагав повернути вилучений мобільний телефон та залишити його будинок.

Зараз йому оголошено підозру в замаху на вбивство правоохоронців у зв'язку з виконанням службових обов'язків (ст. 348 КК України). Питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади перебуває на розгляді. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

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