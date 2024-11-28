Вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности находится на рассмотрении - за совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Подробности сообщили в ДБР.

Сообщается, что они потребовали деньги у военнообязанных на блокпостах Одесской области. Останавливая мужчин, эти работники записывали их персональные данные и сообщали, что намерены доставить их в ТЦК для мобилизации.

За определенную сумму денег составляла 4,5 тыс. долларов США, они обещали "отпустить" военнообязанных и помочь оформить отсрочку от службы. Если мужчины отказывались платить, им угрожали объявлением в розыск.

Одним из задокументированных случаев стало вымогание денег у мужчины, который имел родственников среди пропавших без вести во время боевых действий, и поэтому на законных основаниях отсрочку от мобилизации.

21 ноября 2024 года один из посредников был задержан при получении средств за "услугу". Вопросы задержания и сообщения подозрений другим участникам преступной схемы находятся на рассмотрении.

Задержанному уже доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Во время обыска в доме одного из фигурантов он достал табельное оружие и направил его на работников ДБР.

В настоящее время ему объявлено подозрение в покушении на убийство правоохранителей в связи с исполнением служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины). Вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности находится на рассмотрении. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

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