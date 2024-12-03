З грудня 2024 року в Україні відновлюється процес бронювання працівників від мобілізації, але тепер ця процедура буде здійснюватися виключно через портал "Дія".

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Паперові накази більше не будуть використовуватися. Крім того, оновилися умови надання броні: тепер підприємства повинні відповідати трьом основним критеріям, серед яких — новий зарплатний ліміт.

Роботодавець також має підтвердити критичність підприємства до 28 лютого 2025 року, щоб продовжити бронювання своїх працівників. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Також очікується, що податки, сплачені з одного заброньованого працівника, зможуть забезпечити фінансування для одного військового – близько 1,2 млн грн на рік.

З 1 грудня підприємства зможуть бронювати працівників за умови, що вони відповідають трьом критеріям одночасно:

Середня зарплата працівників має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Станом на 29 листопада це становить 20 000 грн.

працівників має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Станом на 29 листопада це становить 20 000 грн. Відсутність податкових боргів .

. Виконання одного з наступних критеріїв : Резидентство в "Дія.City"; Сплата податків на суму понад 1,5 млн євро на рік; Річні надходження підприємства понад 32 млн євро; Важливість для національної економіки чи потреб територіальних громад.

:

"Підприємства, які зберегли статус критичності в ході аудиту, мають оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть уже з 1 грудня, але бронь працюватиме до 28 лютого. Нових працівників зможуть бронювати відразу, жоден термін відпрацьовувати не потрібно. Але зарплата у працівника має бути більшою за 20 тисяч гривень. Окрім державних та комунальних підприємств, а також резидентів Дія" – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб отримати чи оновити статус критичності, підприємство має подати пакет документів, що підтверджує відповідність зазначеним вимогам. Ці документи необхідно подати до відповідних державних органів.

Останні новини України:

Працівники ТЦК на блокпостах провернули корупційну схему: жертвами стали навіть чоловіки з відстрочкою.

Мобілізація в Україні: граничний вік військової служби пропонують зменшити, з'явився законопроект.

Прокурори, чиновники та судді оформили інвалідність під час мобілізації: в Мінсоцполітики назвали їх кількість.