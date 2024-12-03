Для получения или подтверждения критичности предприятие должно собрать пакет документов.

С декабря 2024 года в Украине возобновляется процесс бронирования работников от мобилизации, но теперь эта процедура будет осуществляться исключительно через портал "Дія".

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Бумажные приказы больше не будут употребляться. Кроме того, обновились условия предоставления брони: теперь предприятия должны отвечать трем основным критериям, среди которых новый зарплатный лимит.

Работодатель также должен подтвердить критичность предприятия до 28 февраля 2025, чтобы продолжить бронирование своих работников. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Также ожидается, что налоги, уплаченные с одного забронированного работника, смогут обеспечить финансирование одного военного - около 1,2 млн грн в год.

С 1 декабря предприятия смогут бронировать работников при условии, что они отвечают трем критериям одновременно:

Средняя зарплата работников должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. На 29 ноября это составляет 20 000 грн.

работников должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. На 29 ноября это составляет 20 000 грн. Отсутствие налоговых долгов .

. Выполнение одного из следующих критериев : Резидентство в "Дія.City"; Уплата налогов на сумму свыше 1,5 млн. евро в год; Годовые поступления предприятия свыше 32 млн. евро; Важность для национальной экономики или нужд территориальных общин.

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"Предприятия, сохранившие статус критичности в ходе аудита, должны обновить его до 28 февраля. Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать до 28 февраля. Новых работников смогут бронировать сразу, ни один срок отрабатывать не нужно. Но зарплата у работника должна быть больше 20 тысяч гривен. Кроме государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Действие» – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы получить или обновить статус критичности, предприятие должно предоставить пакет документов, подтверждающий соответствие указанным требованиям. Эти документы необходимо подать в соответствующие государственные органы.

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