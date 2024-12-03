С декабря 2024 года в Украине возобновляется процесс бронирования работников от мобилизации, но теперь эта процедура будет осуществляться исключительно через портал "Дія".
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Бумажные приказы больше не будут употребляться. Кроме того, обновились условия предоставления брони: теперь предприятия должны отвечать трем основным критериям, среди которых новый зарплатный лимит.
Работодатель также должен подтвердить критичность предприятия до 28 февраля 2025, чтобы продолжить бронирование своих работников. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Также ожидается, что налоги, уплаченные с одного забронированного работника, смогут обеспечить финансирование одного военного - около 1,2 млн грн в год.
С 1 декабря предприятия смогут бронировать работников при условии, что они отвечают трем критериям одновременно:
- Средняя зарплата работников должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. На 29 ноября это составляет 20 000 грн.
- Отсутствие налоговых долгов .
- Выполнение одного из следующих критериев :
- Резидентство в "Дія.City";
- Уплата налогов на сумму свыше 1,5 млн. евро в год;
- Годовые поступления предприятия свыше 32 млн. евро;
- Важность для национальной экономики или нужд территориальных общин.
"Предприятия, сохранившие статус критичности в ходе аудита, должны обновить его до 28 февраля. Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать до 28 февраля. Новых работников смогут бронировать сразу, ни один срок отрабатывать не нужно. Но зарплата у работника должна быть больше 20 тысяч гривен. Кроме государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Действие» – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Чтобы получить или обновить статус критичности, предприятие должно предоставить пакет документов, подтверждающий соответствие указанным требованиям. Эти документы необходимо подать в соответствующие государственные органы.
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