Субсидія надається тим родинам, чиї витрати на житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм перевищують обов'язковий платіж, визначений Кабміном, однак в деяких випадках українці зобов'язані повернути отримання державної підтримки.

У Пенсійному фонді України пояснили, в яких випадках доведеться повертати гроші.

Хто має повернути субсидію?

Субсидія може бути нарахована неправильно, якщо людина зробила помилки в документах або не надала інформацію, яка впливає на розмір допомоги. Тобто проблема виникає в таких випадках:

неправдиві дані, надані у заяві чи декларації, що призвели до завищення суми допомоги;

несвоєчасне (протягом 30 днів) повідомлення про зміни, які могли зменшити розмір субсидії, через що виплати залишилися на попередньому рівні.

Пенсійний фонд України має право вимагати повернення таких коштів, якщо:

юридичні особи надали неправдиву інформацію про доходи, склад зареєстрованих осіб чи площу житла;

під час перевірки матеріально-побутових умов домогосподарства виявлено порушення правил надання субсидій.

У таких ситуаціях виплата субсидії припиняється, а громадянин зобов'язаний повернути неправомірно отримані суми. Якщо людина відмовляється добровільно відшкодувати переплату, Пенсійний фонд може подати позов до суду.

Як відбувається повернення коштів

При призначенні субсидії на новий період переплачені суми можуть утримувати поступово, але не більше 20% від щомісячного розміру допомоги.

Проте, якщо заборгованість не погашена або громадянин не виконує вимоги щодо повернення коштів, нова субсидія не нараховується.

Фахівці рекомендують уважно заповнювати документи для отримання субсидії та своєчасно повідомляти про будь-які зміни, щоб уникнути фінансових проблем та повернення коштів.

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