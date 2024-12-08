В таких ситуациях выплата субсидии прекращается, а гражданин должен вернуть неправомерно полученные суммы.

Субсидия предоставляется тем семьям, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм превышают обязательный платеж, определенный Кабмином, однако в некоторых случаях украинцы обязаны вернуть получение государственной поддержки.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, в каких случаях придется возвращать деньги.

Кто должен вернуть субсидию?

Субсидия может быть начислена неправильно, если человек совершил ошибки в документах или не предоставил информацию, влияющую на размер пособия. То есть проблема возникает в следующих случаях:

ложные данные, предоставленные в заявлении или декларации, приведшие к завышению суммы пособия;

несвоевременное (в течение 30 дней) сообщение об изменениях, которые могли уменьшить размер субсидии, в результате чего выплаты остались на прежнем уровне.

Пенсионный фонд Украины имеет право требовать возврата таких средств, если:

юридические лица предоставили ложную информацию о доходах, составе зарегистрированных лиц или площади жилья;

при проверке материально-бытовых условий домохозяйства выявлено нарушение правил предоставления субсидий.

В таких ситуациях выплата субсидии прекращается, а гражданин должен вернуть неправомерно полученные суммы. Если человек отказывается добровольно возместить переплату, Пенсионный фонд может подать в суд.

Как происходит возврат средств

При назначении субсидии на новый период переплаченные суммы могут удерживаться постепенно, но не более 20% от ежемесячного размера пособия.

Однако если задолженность не погашена или гражданин не выполняет требования по возврату средств, новая субсидия не начисляется.

Специалисты рекомендуют внимательно заполнять документы для получения субсидии и своевременно сообщать о любых изменениях во избежание финансовых проблем и возврата средств.

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