Розмір цього платежу розраховується індивідуально, залежно від доходів сім'ї.

У грудні деякі українці втратять право на отримання субсидій і основною причиною припинення виплат є заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Як пояснили в Міністерстві соціальної політики України, право на субсидію мають ті домогосподарства, для яких витрати на оплату комунальних послуг перевищують встановлений для них обов’язковий платіж.

Хто може претендувати на субсидію?

Розмір цього платежу розраховується індивідуально, залежно від доходів сім'ї.

Субсидія може частково покрити витрати на такі послуги:

теплопостачання;

гаряче водопостачання;

централізоване водопостачання та водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

постачання та розподіл природного газу;

постачання та розподіл електроенергії;

управління багатоквартирним будинком.

Чому можуть скасувати субсидію?

Органи соціального захисту забезпечують інформацію про заборону від ОСББ чи керуючих компаній. Якщо сума боргу за комунальні послуги перевищує 680 гривень і не виплачується протягом трьох місяців, субсидія може бути скасована. Окрім цього, допомогу припиняють у таких випадках:

отримувач змінив місце проживання, адже субсидія надається за конкретною адресою;

основний заявник, на якого оформлено субсидію, помер;

у ході перевірено, що фактичні доходи домогосподарства перевищують задекларовані;

один із членів сім'ї здійснив покупку вартістю понад 100 тисяч гривень (включаючи придбання валюти, банківських металів або відкриття депозиту).

Щоб уникнути втрати субсидії, важливі дотримуватися умов, зокрема оплачувати комунальні рахунки.

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