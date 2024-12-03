Размер этого платежа рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов семьи.

В декабре некоторые украинцы лишатся права на получение субсидий и основной причиной прекращения выплат является задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Как пояснили в Министерстве социальной политики Украины, право на субсидию имеют те домохозяйства, для которых расходы по оплате коммунальных услуг превышают установленный для них обязательный платеж.

Кто может претендовать на субсидию?

Размер этого платежа рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов семьи.

Субсидия может частично возместить расходы на следующие услуги:

теплоснабжение;

горячее водоснабжение;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

обращение с бытовыми отходами;

снабжение и распределение природного газа;

снабжение и распределение электроэнергии;

управление многоквартирным домом.

Почему могут отменить субсидию?

Органы социальной защиты обеспечивают информацию о запрете от ОСМД или управляющих компаний. Если сумма долга за коммунальные услуги превышает 680 гривен и не выплачивается в течение трех месяцев субсидия может быть отменена. Кроме того, помощь прекращают в следующих случаях:

получатель сменил место жительства, ведь субсидия предоставляется по конкретному адресу;

основной заявитель, на которого оформлена субсидия, умер;

в ходе проверено, что фактические доходы домохозяйства превышают задекларированные;

один из членов семьи совершил покупку стоимостью более 100 тысяч гривен (включая приобретение валюты, банковских металлов или открытие депозита).

Чтобы избежать потери субсидии, важны соблюдать условия, в том числе оплачивать коммунальные счета.

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