Також Явір звернув увагу на проблему підроблених медичних документів, які деякі призовники надають, щоб уникнути служби.

В Україні триває війна, і кожен чоловік, який зараз вдома, повинен бути підготовлений до мобілізації.

Про це повідомляє заступник командира 68-ї окремої єгерської бригади імені Довбуша, який має позивний Явір, в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, багато людей бояться мобілізації, сприймаючи її як кінець звичного життя.

Проте військовий підкреслює, що війна — це не вирок. «Життя триває, тепер ти просто воюєш. Я часто зустрічаю новобранців і пояснюю: треба адаптуватися, бо це реальність, яка стосуватиметься кожного», — повідомляє Явір.

Він також зазначає, що мобілізація торкнеться абсолютно всіх. "Усі чоловіки, які зараз вдома, повинні бути готові. В офіційних документах немає непридатних. Скоро будуть залучатися всі", — наголосив військовий.

Явір звернув увагу на проблему підроблених медичних документів, які деякі призовники надають, щоб уникнути служби. «Проблема не в ТЦК, які роблять все можливо, щоб виконати план. Проблема в лікарях, які видають фальшиві документи і надсилають нам людей, які реально непридатні», — сказав. За словами Явіра, зі 140 осіб, яких нещодавно привезли, лише 60 були придатні до служби.

"Після аналізу я знайшов одного, хто повністю непридатний. Запитую його: "Як ти сюди потрапив?" А він відповідає: «Мовчи, тебе звільнять, ми маємо виконати план», — розповідає Явір.

Відповідаючи на питання про розвиток психологічної стійкості, військовий сказав: «Так, вона розвивається. Ніхто не народився готовим до цього. Що заважає людям, будучи вдома, йти до навчальних центрів? Щоб потім їхні дружини не говорили, що він не готовий. Або ті, хто 'розчарувався в Україні, бо йому нічого не дали' — а що ти зробив для цієї держави?"

Явір підкреслив, що часу на підготовку мало, і ніхто не знає, що буде завтра чи де буде ворог. Він додав, що армія потребує поповнення.

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