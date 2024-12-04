ТЦК повинні діяти лише в рамках своїх повноважень, проте в реальності ми стикаємося з іншим.

В Україні неодноразово фіксували випадки, коли працівники ТЦК перевищували свої повноваження під час перевірки військово-облікових документів.

Адвокат з військового та кримінального права Тетяна Лебєдєва в ефірі Еспресо розповіла, як захистити свої права у таких ситуаціях та які дії працівники ТЦК мають право вчиняти законно.

Вона наголосила, що працівники ТЦК не мають права застосовувати ні зброю, ані фізичну силу під час виконання своїх обов'язків. За словами адвокатки, були випадки, коли працівники ТЦК насильно затримували людей, кидаючи їх у буси, або навіть рвали оригінали документів, що є перевищенням їхніх повноважень.

"Однозначно не мають права застосовувати ні зброю, ні фізичну силу. Зброю та силу в нас мають право застосовувати винятково працівники поліції при виконанні своїх службових повноважень. Працівники ТЦК в нас мають право перевіряти військово-облікові документи", - пояснила адвокат.

Тетяна Лебєдєва також зазначила, що Міністерство оборони не завжди швидко реагує на порушення, які собі дозволяють працівники ТЦК. Вона підкреслила, що система мобілізації, хоча й має чіткі норми на папері, та не працює належним чином.

Якщо ви стали жертвою незаконних дій з боку працівників ТЦК, адвокат рекомендує звертатися не до поліції за номером 102, а викликати слідчо-оперативну групу. Це дозволить правопорушенням отримати належну правову оцінку, адже тільки слідчо-оперативна група має право реагувати на порушення прав людини і здійснювати перевірки на території ТЦК.

Також Лебєдєва радить супроводжувати процес з адвокатом, особливо коли йдеться про взаємодію з ВЛК, або ТЦК. Важливо звертатися до правоохоронних органів і домагатися відкриття кримінальних справ, щоб притягнути порушників до відповідальності.

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