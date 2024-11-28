Право на це зберігається, навіть якщо облікові дані не актуалізовані.

В Україні військовозобов'язані чоловіки, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, все ще можуть подати заяву на відстрочку від мобілізації.

Як пише Телеграф, згідно з поясненнями адвоката Марини Бекало, ТЦК та СП зобов'язані розглянути такі заяви незалежно від того, чи були оновлені персональні дані заявника. Вона стверджує, що закон не передбачає підстави для відмови у таких випадках.

"Звертаю вашу увагу на те, Постановою не передбачається такої підстави для відмови у прийнятті заяви на відстрочку чи у наданні відстрочки як не оновлення даних. Отже, ТЦК та СП зобов'язані прийняти заяву за будь-яких обставин та розглянути її", - наголошує адвокат.

Після подання заяви ТЦК має прийняти рішення протягом 7 днів. Однак, якщо потрібно перевірити інформацію в інших державних установах, цей термін може бути продовжено. В результаті, ТЦК або видає довідку про відстрочку, або вказує обґрунтовані причини відмови. Але, як зазначає юрист, на практиці не завжди все так просто. ТЦК часто намагається затягнути процес, вимагаючи проходження військово-лікарської комісії до розгляду заяви.

Для прискорення процесу Бекало рекомендує оновити персональні дані та пройти ВЛК, особливо тим, хто має безспірне право на відстрочку, наприклад, студентам, аспірантам, викладачам, особам з інвалідністю та багатодітним батькам. Оновлення даних можна здійснити через мобільний додаток "Резерв+" або безпосередньо в ТЦК.

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