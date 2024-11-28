Право на это сохраняется, даже если учетные данные не актуализированы.

В Украине военнообязанные мужчины, не успевшие обновить свои военно-учетные данные, все еще могут подать заявление на отсрочку от мобилизации.

Как пишет Телеграф , согласно объяснениям адвоката Марины Бекало, ТЦК и СП обязаны рассмотреть такие заявления независимо от того, были ли обновлены персональные данные заявителя. Она утверждает, что закон не предусматривает оснований для отказа в таких случаях.

"Обращаю ваше внимание на то, что Постановлением не предусматривается такого основания для отказа в принятии заявления на отсрочку или в предоставлении отсрочки как не обновление данных. Следовательно, ТЦК и СП обязаны принять заявление при любых обстоятельствах и рассмотреть его", - отмечает он. адвокат.

После подачи заявления ТЦК должно принять решение в течение 7 дней. Однако, если необходимо проверить информацию в других государственных учреждениях, этот срок может быть продлен. В результате ТЦК либо выдает справку об отсрочке, либо указывает обоснованные причины отказа. Но, как отмечает юрист, на практике не всегда все так просто. ТЦК часто пытается затянуть процесс, требуя прохождения военно-врачебной комиссии до рассмотрения заявления.

Для ускорения процесса Бекало рекомендует обновить персональные данные и пройти ВЛК, особенно тем, кто имеет бесспорное право на отсрочку, например студентам, аспирантам, преподавателям, лицам с инвалидностью и многодетным родителям. Обновление данных можно осуществить через мобильное приложение "Резерв+" или непосредственно в ТЦК.

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