У Хмельницькій області ухилянт намагався уникнути відповідальності за порушення правил військового обліку, запропонувавши хабар, а після відмови від цього випустив сльозогінний газ і втік.

Про це повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався 21 листопада в місті Полонне, коли представники ТЦК та поліції складали адміністративні матеріали за порушення військового обліку. Чоловік намагався «відкупитися» 200 доларами США, але військовий відмовився від хабаря.

Після цього ухилянт вдався до насильства, застосувавши сльозогінний газ проти правоохоронців та представників ТЦК, а потім утік з місця події. Усі його дії були задокументовані. За спробу дати хабар і опір правоохоронцям відкрите кримінальне провадження.

«Мобілізація — це не просто формальність, а відповідь на агресію Росії. Усі, хто ухиляється від служби, створюють додаткові навантаження на наших захисників. Не думайте, що хабар чи підроблені документи допоможуть уникнути покарання. Вони лише послаблюють нашу боротьбу, і ви несете відповідальність згідно із законом», — йдеться в повідомленні ТЦК.

Також Politeka писала чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК через проблеми із зубами.

Проте стоматолог підтвердила, що під час їхньої розмови не велася мова про образи, а голова ВЛК зазначила, що у чоловіка не було підстав для відстрочки.

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