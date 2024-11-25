В Хмельницкой области уклоняющийся пытался избежать ответственности за нарушение правил военного учета, предложив взятку , а после отказа от этого выпустил слезоточивый газ и скрылся.

Об этом сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел 21 ноября в городе Полонно, когда представители ТЦК и полиции составляли административные материалы за нарушение военного учета. Мужчина пытался откупиться 200 долларами США, но военный отказался от взятки.

После этого уклоняющийся прибег к насилию, применив слезоточивый газ против правоохранителей и представителей ТЦК, а затем скрылся с места происшествия. Все его действия были документированы. За попытку оказать взятку и сопротивление правоохранителям открыто уголовное производство.

«Мобилизация – это не просто формальность, а ответ на агрессию России. Все уклоняющиеся от службы создают дополнительные нагрузки на наших защитников. Не думайте, что взятки или поддельные документы помогут избежать наказания. Они только ослабляют нашу борьбу, и вы несете ответственность по закону», — говорится в сообщении ТЦК.

Также Politeka писала мужчину, который получил повестку, но не пришел в ТЦК из-за проблем с зубами.

Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки.

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