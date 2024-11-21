До злочинної діяльності також були залучені чотири безробітних особи, які шукали потенційних клієнтів.

Служба безпеки України та Національна поліція викрили ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон серед чоловіків призивного віку.

Подробиці повідомили у СБУ.

Під час комплексних заходів у Київській області, Львові та Одесі було затримано 13 осіб, серед яких організатори та учасники схем. За хабарі від 1,5 до 12 тисяч доларів США вони допомагали ухилянтам уникати призову, фальсифікуючи медичні документи для визнання їх інвалідами.

У Київській області затримано завідуючого неврологічним відділенням та лікаря-травматолога однієї з лікарень, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. Підроблені документи передавали до центру медико-соціальної експертизи, де «підтверджували» діагнози та призначали інвалідність.

У Львові підозру отримали колишня голова та троє співробітників міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), які фальшували медичні довідки та видавали їх чоловікам, аби ті могли уникнути служби в армії.

В Одесі правоохоронці затримали двох завідувачів лікарняних відділень та секретаря місцевої МСЕК, які за гроші видавали фіктивні довідки про інвалідність.

До злочинної діяльності були залучені чотири безробітних особи, які шукали потенційних клієнтів серед чоловіків призивного віку. Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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