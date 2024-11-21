К преступной деятельности также были привлечены четыре безработных лица, искавших потенциальных клиентов.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили еще три схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу среди мужчин призывного возраста.

Подробности сообщили в СБУ.

В ходе комплексных мероприятий в Киевской области, Львове и Одессе было задержано 13 человек, среди которых организаторы и участники схем. За взятки от 1,5 до 12 тысяч долларов США они помогали уклоняющимся избегать призыва, фальсифицируя медицинские документы для признания их инвалидами.

В Киевской области задержан заведующий неврологическим отделением и врач-травматолог одной из больниц, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников. Поддельные документы передавали в центр медико-социальной экспертизы, где подтверждали диагнозы и назначали инвалидность.

Во Львове подозрение получили бывший глава и трое сотрудников межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которые фальсифицировали медицинские справки и выдавали их мужчинам, чтобы те могли избежать службы в армии.

В Одессе стражи порядка задержали двух заведующих больничными отделениями и секретаря местной МСЭК, которые за деньги выдавали фиктивные справки об инвалидности.

К преступной деятельности были привлечены четыре безработных лица, которые искали потенциальных клиентов среди мужчин призывного возраста. Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

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