ТЦК должны действовать только в рамках своих полномочий, однако, в реальности мы сталкиваемся с другим.

В Украине неоднократно фиксировались случаи, когда работники ТЦК превышали свои полномочия при проверке военно-учетных документов.

Адвокат по военному и уголовному праву Татьяна Лебедева в эфире Эспрессо рассказала, как защитить свои права в таких ситуациях и какие действия работники ТЦК имеют право совершать законно.

Она подчеркнула, что работники ТЦК не имеют права применять ни оружие, ни физическую силу при исполнении своих обязанностей. По словам адвоката, были случаи, когда работники ТЦК насильственно задерживали людей, бросая их в бусы, или даже рвали оригиналы документов, которые являются превышением их полномочий.

"Однозначно не вправе применять ни оружие, ни физическую силу. Оружие и силу у нас вправе применять исключительно работники полиции при исполнении своих служебных полномочий. Работники ТЦК у нас вправе проверять военно-учетные документы", - пояснила адвокат.

Татьяна Лебедева также отметила, что Министерство обороны не всегда быстро реагирует на нарушения, позволяющие себе работники ТЦК. Она подчеркнула, что система мобилизации, хотя и имеет четкие нормы на бумаге, не работает должным образом.

Если вы стали жертвой незаконных действий со стороны работников ТЦК, адвокат рекомендует обращаться не в полицию по номеру 102, а вызвать следственно-оперативную группу. Это позволит правонарушениям получить надлежащую правовую оценку, ведь только следственно-оперативная группа имеет право реагировать на нарушения прав человека и проверять на территории ТЦК.

Также Лебедева советует сопровождать процесс с адвокатом, особенно когда речь идет о взаимодействии с ВЛК или ТЦК. Важно обращаться в правоохранительные органы и добиваться возбуждения уголовных дел, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.

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