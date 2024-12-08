Также Явир обратил внимание на проблему поддельных медицинских документов, которые некоторые призывники предоставляют во избежание службы.

В Украине идет война, и каждый мужчина, который сейчас дома, должен быть подготовлен к мобилизации .

Об этом сообщает заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша, имеющего позывной Явир, в интервью "Украинской правде".

По его словам, многие боятся мобилизации, воспринимая ее как конец привычной жизни.

Однако военный подчеркивает, что война – это не приговор. «Жизнь продолжается, теперь ты просто воюешь. Я часто встречаю новобранцев и объясняю: надо адаптироваться, потому что это реальность, которая касается каждого», — сообщает Явир.

Он также отмечает, что мобилизация коснется абсолютно всех. "Все мужчины, которые сейчас дома должны быть готовы. В официальных документах нет непригодных. Скоро будут привлекаться все", — подчеркнул военный.

Явир обратил внимание на проблему поддельных медицинских документов, которые некоторые призывники предоставляют во избежание службы. «Проблема не в ТЦК, которые делают все возможное, чтобы выполнить план. Проблема в врачах, которые выдают фальшивые документы и присылают нам людей, реально непригодных», — сказал. По словам Явира, из 140 человек, которых недавно привезли, только 60 были пригодны к службе.

"После анализа я нашел одного, кто полностью непригоден. Спрашиваю его: "Как ты сюда попал?" А он отвечает: "Молчи, тебя уволят, мы должны выполнить план", - рассказывает Явир.

Отвечая на вопрос о развитии психологической устойчивости, военный сказал: «Да она развивается. Никто не родился готов к этому. Что мешает людям, будучи дома, идти в учебные центры? Чтобы потом их жены не говорили, что он не готов. Или те, кто 'разочаровался в Украине, потому что ему ничего не дали' — а что ты сделал для этого государства?"

Явир подчеркнул, что времени на подготовку мало, и никто не знает, что будет завтра или где будет враг. Он добавил, что армия нуждается в пополнении.

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