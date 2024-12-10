Тимошенко пояснив, що якщо кандидат має досвід роботи водієм, працював з документами чи володіє іншими необхідними навичками, йому можна запропонувати приєднатися до ТЦК.

До роботи в територіальних центрах комплектування можуть бути залучені не тільки військові або ветерани, які повернулися з фронту з пораненнями, але й цивільні особи.

Як повідомляє в інтерв'ю керівник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко, 70% співробітників у його відомстві – це ветерани. Інші – це люди, викликані з цивільного життя.

Як потрапити на роботу до ТЦК

За останній місяць у Черкаському ТЦК було мобілізовано 6 осіб. Людей не шукають спеціально, вони проходять військово-лікарську комісію, а потім з ними здійснюють співбесіду для оцінки їхніх навичок і досвіду.

Тимошенко пояснив, що якщо кандидат має досвід роботи водієм, працював з документами чи володіє іншими необхідними навичками, йому можна запропонувати приєднатися до ТЦК.

Він також додав, що в ТЦК є багато вільних місць, адже їх чисельність постійно змінюється. Частина працівників йде на фронт, інші повертаються після поранень, а згодом, через стан здоров'я, звільняються.

Тимошенко також повідомляє, що працівники ТЦК долучаються до бойових дій у складі зведених підрозділів, які приєднуються до різних бригад на передовій.

Також Politeka писала про те, що в Україні неодноразово фіксували випадки, коли працівники ТЦК перевищували свої повноваження під час перевірки військово-облікових документів.

Останні новини України:

"Підʼїхали зелені": суд виніс вирок чоловіку, який інформував про місця перебування ТЦК

Чоловік показав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК: суд призначив покарання

Чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав ТЦК незаконними: суд розібрався з цим питанням