Тимошенко объяснил, что если у кандидата есть опыт работы водителем, работал с документами или владеет другими необходимыми навыками, ему можно предложить присоединиться к ТЦК.

К работе в территориальных центрах комплектования могут быть привлечены не только военные или вернувшиеся с фронта с ранениями ветераны, но и гражданские лица.

Как сообщает в интервью руководитель Черкасского ТЦК Олег Тимошенко, 70% сотрудников в его ведомстве – это ветераны. Другие – это люди, вызванные из гражданской жизни.

Как попасть на работу в ТЦК

За последний месяц в Черкасском ТЦК было мобилизовано 6 человек. Людей не ищут специально, они проходят военно-врачебную комиссию, а затем с ними осуществляют собеседование для оценки их навыков и опыта.

Тимошенко объяснил, что если у кандидата есть опыт работы водителем, работал с документами или владеет другими необходимыми навыками, ему можно предложить присоединиться к ТЦК.

Он также добавил, что в ТЦК есть много свободных мест, ведь их численность постоянно меняется.

Тимошенко также сообщает, что работники ТЦК приобщаются к боевым действиям в составе сводных подразделений, которые присоединяются к разным бригадам на передовой.

Также Politeka писала о том, что в Украине неоднократно фиксировались случаи, когда работники ТЦК превышали свои полномочия во время проверки военно-учетных документов.

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