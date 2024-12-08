Газове опалення залишається найдешевшим варіантом, хоча багато залежить від типу житла, регіону та індивідуальних особливостей використання енергоносіїв

Вартість опалення житла в Україні залежить від типу системи, що використовується і для кожного виду опалення — газового, централізованого чи електричного — встановлені відповідні тарифи, які потребують витрати за один квадратний метр.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №409, діють соціальні нормативи споживання, які враховуються, наприклад, при розрахунку житлових субсидій. Ці нормативи визначають обсяг житлово-комунальних послуг, необхідний для забезпечення потреб домогосподарств залежно від площі житла.

Наразі нормативи споживання для опалення одного квадратного метра виглядають так:

30 кВт-год електроенергії (з коригуванням за регіональним коефіцієнтом);

0,0383 Гкал для централізованого опалення (помножити на коефіцієнт);

4 куб. м газу (з результатом коефіцієнта).

Регіональні коригувальні коефіцієнти відрізняються. Наприклад, для Києва коефіцієнт становить 0,608 .

Розрахунок вартості для квартири в Києві (50 кв. м)

З огляду на зазначені нормативи та регіональні коефіцієнти витрати на опалення в столиці для квартир площею 50 квадратних метрів такі:

Електроенергія :

912 кВт-год на місяць.

При тарифі 2,64 грн за 1 кВт-год, вартість складу 2,4 тис. грн/місяць .

Централізоване опалення :

1,164 Гкал за місяць.

За тарифом "Київтеплоенерго" у 1654,41 грн за 1 Гкал це становить 1,92 тис. грн/місяць .

Газове опалення :

121,6 куб. м газу на місяць.

При вартості 7,96 грн за 1 куб. м витрати відповідно 967,9 грн/місяць .

Таким чином, газове опалення залишається найдешевшим варіантом, хоча багато залежить від типу житла, регіону та індивідуальних особливостей використання енергоносіїв.

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