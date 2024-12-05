Міненерго попередило українців про важливість правильного опалення та пояснило, що потрібно зробити кожному, щоб зберегти тепло в домі

Українці можуть втрачати до 30% тепла - проте прості заходи з утеплення та належний догляд за опалювальними системами можуть значно покращити комфорт та зменшити витрати на опалення.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Виробництво тепла є одним з найбільш енерговитратних процесів, але навіть найефективніше опалення не забезпечить комфортну температуру, якщо тепло швидко втрачається. За дослідженнями, найбільше тепла йде через:

неутеплені стіни – до 30%;

нещільні вікна та двері – до 10%;

покрівлю – до 30%;

підлогу та ґрунт – 5-8%.

Ці дані свідчать, що навіть невеликі покращення можуть значно знизити тепловтрати, підвищити комфорт у вашому домі та зменшити витрати на опалення. Щоб зберегти тепло, рекомендується:

Герметизувати вікна : для пластикових — використовуйте ущільнювачі та теплозберігаючу плівку, переведіть вікна в зимовий режим; для дерев’яних — заклейте щілини ущільнювачами та плівкою.

: для пластикових — використовуйте ущільнювачі та теплозберігаючу плівку, переведіть вікна в зимовий режим; для дерев’яних — заклейте щілини ущільнювачами та плівкою. Тепловідбивна плівка : встановіть її на однокамерні склопакети — це допоможе повернути тепло назад у приміщення.

: встановіть її на однокамерні склопакети — це допоможе повернути тепло назад у приміщення. Утеплити двері: перевірте вхідні двері на наявність щілин і встановіть ущільнювачі, щоб зменшити проникнення холоду з під’їзду або вулиці.

Також важливо оптимізувати роботу батарей:

очищайте батареї від пилу для покращення тепловіддачі;

встановіть тепловідбивні екрани за радіаторами, щоб направити тепло в кімнату;

перевірте герметичність труб і звільніть батареї від меблів чи штор, які перешкоджають циркуляції тепла.

У багатоквартирних будинках мешканцям слід об’єднуватися для утеплення спільних приміщень, наприклад, утепливши вікна та двері у під’їздах, а також зашпаклювати щілини у стінах та сходових клітках. Для мешканців приватних будинків або перших поверхів важливо утеплювати підлогу, щоб мінімізувати тепловтрати через ґрунт.

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