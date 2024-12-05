Українці можуть втрачати до 30% тепла - проте прості заходи з утеплення та належний догляд за опалювальними системами можуть значно покращити комфорт та зменшити витрати на опалення.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
Виробництво тепла є одним з найбільш енерговитратних процесів, але навіть найефективніше опалення не забезпечить комфортну температуру, якщо тепло швидко втрачається. За дослідженнями, найбільше тепла йде через:
- неутеплені стіни – до 30%;
- нещільні вікна та двері – до 10%;
- покрівлю – до 30%;
- підлогу та ґрунт – 5-8%.
Ці дані свідчать, що навіть невеликі покращення можуть значно знизити тепловтрати, підвищити комфорт у вашому домі та зменшити витрати на опалення. Щоб зберегти тепло, рекомендується:
- Герметизувати вікна: для пластикових — використовуйте ущільнювачі та теплозберігаючу плівку, переведіть вікна в зимовий режим; для дерев’яних — заклейте щілини ущільнювачами та плівкою.
- Тепловідбивна плівка: встановіть її на однокамерні склопакети — це допоможе повернути тепло назад у приміщення.
- Утеплити двері: перевірте вхідні двері на наявність щілин і встановіть ущільнювачі, щоб зменшити проникнення холоду з під’їзду або вулиці.
Також важливо оптимізувати роботу батарей:
- очищайте батареї від пилу для покращення тепловіддачі;
- встановіть тепловідбивні екрани за радіаторами, щоб направити тепло в кімнату;
- перевірте герметичність труб і звільніть батареї від меблів чи штор, які перешкоджають циркуляції тепла.
У багатоквартирних будинках мешканцям слід об’єднуватися для утеплення спільних приміщень, наприклад, утепливши вікна та двері у під’їздах, а також зашпаклювати щілини у стінах та сходових клітках. Для мешканців приватних будинків або перших поверхів важливо утеплювати підлогу, щоб мінімізувати тепловтрати через ґрунт.
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