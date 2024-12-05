Украинцы могут терять до 30% тепла – однако простые меры по утеплению и надлежащий уход за отопительными системами могут значительно улучшить комфорт и снизить затраты на отопление.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

батарея, отопление

Производство тепла является одним из наиболее энергозатратных процессов, но даже самое эффективное отопление не обеспечит комфортную температуру, если тепло быстро теряется. По исследованиям, больше всего тепла идет через:

  • неутепленные стены – до 30%;
  • неплотные окна и двери – до 10%;
  • кровлю – до 30%;
  • пол и грунт – 5-8%.

Эти данные свидетельствуют, что даже небольшие улучшения могут значительно снизить теплопотери, повысить комфорт в вашем доме и снизить затраты на отопление. Чтобы сохранить тепло, рекомендуется:

  • Герметизировать окна : для пластиковых – используйте уплотнители и теплосберегающую пленку, переведите окна в зимний режим; для деревянных — заклейте уплотнительные щели и пленкой.
  • Теплоотражающая пленка : установите ее на однокамерные стеклопакеты – это поможет вернуть тепло обратно в помещение.
  • Утеплить дверь : проверьте входную дверь на наличие щелей и установите уплотнители, чтобы уменьшить проникновение холода с подъезда или улицы.

батарея, отопление

Также важно оптимизировать работу батарей :

  • очищайте батареи от пыли для улучшения теплоотдачи;
  • установите теплоотражающие экраны за радиаторами, чтобы направить тепло в комнату;
  • проверьте герметичность труб и освободите батареи от мебели или штор, препятствующих циркуляции тепла.

В многоквартирных домах жителям следует объединяться для утепления общих помещений, например, утеплив окна и двери в подъездах, а также зашпаклевать щели в стенах и лестничных клетках. Для жильцов частных домов или первых этажей важно утеплять пол, чтобы минимизировать теплопотери через грунт.

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