Украинцы могут терять до 30% тепла – однако простые меры по утеплению и надлежащий уход за отопительными системами могут значительно улучшить комфорт и снизить затраты на отопление.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
Производство тепла является одним из наиболее энергозатратных процессов, но даже самое эффективное отопление не обеспечит комфортную температуру, если тепло быстро теряется. По исследованиям, больше всего тепла идет через:
- неутепленные стены – до 30%;
- неплотные окна и двери – до 10%;
- кровлю – до 30%;
- пол и грунт – 5-8%.
Эти данные свидетельствуют, что даже небольшие улучшения могут значительно снизить теплопотери, повысить комфорт в вашем доме и снизить затраты на отопление. Чтобы сохранить тепло, рекомендуется:
- Герметизировать окна : для пластиковых – используйте уплотнители и теплосберегающую пленку, переведите окна в зимний режим; для деревянных — заклейте уплотнительные щели и пленкой.
- Теплоотражающая пленка : установите ее на однокамерные стеклопакеты – это поможет вернуть тепло обратно в помещение.
- Утеплить дверь : проверьте входную дверь на наличие щелей и установите уплотнители, чтобы уменьшить проникновение холода с подъезда или улицы.
Также важно оптимизировать работу батарей :
- очищайте батареи от пыли для улучшения теплоотдачи;
- установите теплоотражающие экраны за радиаторами, чтобы направить тепло в комнату;
- проверьте герметичность труб и освободите батареи от мебели или штор, препятствующих циркуляции тепла.
В многоквартирных домах жителям следует объединяться для утепления общих помещений, например, утеплив окна и двери в подъездах, а также зашпаклевать щели в стенах и лестничных клетках. Для жильцов частных домов или первых этажей важно утеплять пол, чтобы минимизировать теплопотери через грунт.
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