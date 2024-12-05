Минэнерго предупредило украинцев о важности правильного отопления и объяснило, что нужно сделать каждому, чтобы сохранить тепло в доме

Украинцы могут терять до 30% тепла – однако простые меры по утеплению и надлежащий уход за отопительными системами могут значительно улучшить комфорт и снизить затраты на отопление.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Производство тепла является одним из наиболее энергозатратных процессов, но даже самое эффективное отопление не обеспечит комфортную температуру, если тепло быстро теряется. По исследованиям, больше всего тепла идет через:

неутепленные стены – до 30%;

неплотные окна и двери – до 10%;

кровлю – до 30%;

пол и грунт – 5-8%.

Эти данные свидетельствуют, что даже небольшие улучшения могут значительно снизить теплопотери, повысить комфорт в вашем доме и снизить затраты на отопление. Чтобы сохранить тепло, рекомендуется:

Герметизировать окна : для пластиковых – используйте уплотнители и теплосберегающую пленку, переведите окна в зимний режим; для деревянных — заклейте уплотнительные щели и пленкой.

: для пластиковых – используйте уплотнители и теплосберегающую пленку, переведите окна в зимний режим; для деревянных — заклейте уплотнительные щели и пленкой. Теплоотражающая пленка : установите ее на однокамерные стеклопакеты – это поможет вернуть тепло обратно в помещение.

: установите ее на однокамерные стеклопакеты – это поможет вернуть тепло обратно в помещение. Утеплить дверь : проверьте входную дверь на наличие щелей и установите уплотнители, чтобы уменьшить проникновение холода с подъезда или улицы.

Также важно оптимизировать работу батарей :

очищайте батареи от пыли для улучшения теплоотдачи;

установите теплоотражающие экраны за радиаторами, чтобы направить тепло в комнату;

проверьте герметичность труб и освободите батареи от мебели или штор, препятствующих циркуляции тепла.

В многоквартирных домах жителям следует объединяться для утепления общих помещений, например, утеплив окна и двери в подъездах, а также зашпаклевать щели в стенах и лестничных клетках. Для жильцов частных домов или первых этажей важно утеплять пол, чтобы минимизировать теплопотери через грунт.

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