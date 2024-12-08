Газовое отопление остается самым дешевым вариантом, хотя многое зависит от типа жилья, региона и индивидуальных особенностей использования энергоносителей.

Стоимость отопления жилья в Украине зависит от типа используемой системы и для каждого вида отопления — газового, централизованного или электрического — установлены соответствующие тарифы, требующие затраты за один квадратный метр.

Согласно постановлению Кабинета Министров №409 действуют социальные нормативы потребления, которые учитываются, например, при расчете жилищных субсидий. Эти нормативы определяют объем жилищно-коммунальных услуг, необходимый для обеспечения нужд домохозяйств в зависимости от площади жилья.

Пока нормативы потребления для отопления одного квадратного метра выглядят так:

30 кВт-ч электроэнергии (с корректировкой по региональному коэффициенту);

0,0383 Гкал для централизованного отопления (умножить на коэффициент);

4 куб. м газа (с результатом коэффициента).

Региональные корректирующие коэффициенты отличаются. К примеру, для Киева коэффициент составляет 0,608 .

Расчет стоимости для квартиры в Киеве (50 кв. м)

В силу указанных нормативов и региональных коэффициентов расхода на отопление в столице для квартир площадью 50 квадратных метров таковы:

Электроэнергия :

912 кВт-ч в месяц.

При тарифе 2,64 грн за 1 кВт-ч, стоимость состава 2,4 тыс. грн/месяц .

Централизованное отопление :

1,164 Гкал в месяц.

По тарифу "Киевтеплоэнерго" в 1654,41 грн. за 1 Гкал это составляет 1,92 тыс. грн. грн/месяц .

Газовое отопление :

121,6 куб. м газа в месяц.

При стоимости 7,96 грн. за 1 куб. м расхода соответственно 967,9 грн/месяц .

Таким образом, газовое отопление остается самым дешевым вариантом, хотя многое зависит от типа жилья, региона и индивидуальных особенностей использования энергоносителей.

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