В Україні планується рівномірніший розподіл електроенергії серед населення - відключення світла будуть більш справедливими, а тривалість відключень не перевищуватиме 6 годин.

З метою реалізації цієї ініціативи Міністерство енергетики внесло зміни до Інструкції щодо складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

3 грудня набрав чинності відповідний наказ Міністерства енергетики від 27 листопада 2024 року №439.

Згідно з нововведеннями, підхід до складання графіків погодинних відключень (ГПВ) буде змінено. Тепер вони складатимуться двічі на рік на основі вимірів, які проводяться кожним оператором системи розподілу (ОСР) в літній та зимовий періоди.

Графіки будуть враховувати не менше 75% від максимальної потужності споживання електроенергії в період з 8:00 до 22:00 у режимний день. Вони розподіляються на 6 рівних черг, кожна з яких включатиме два підчерги. Обсяг кожної черги становитиме не менше 12,5% від загального споживання на основі замірів останнього режимного дня.

Графіки будуть складатися таким чином, щоб уникнути коливань навантаження при переході з однієї черги на іншу. Під час дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його завершення застосовуватимуться наступні правила:

Максимальна тривалість відключення електроенергії за ГПВ не може перевищувати 6 годин, з можливим відхиленням не більше ніж на 1 годину;

Після підключення до електричних мереж споживачі повинні мати доступ до електроенергії протягом мінімум 2 годин, а час на перемикання не перевищуватиме 30 хвилин;

Критично важливі об’єкти, що потребують пріоритетного енергопостачання, не включатимуться до графіків відключень і отримуватимуть електроенергію відповідно до встановлених мінімальних вимог.

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