3 декабря вступил в силу соответствующий приказ Министерства энергетики от 27 ноября 2024 г. №439.

В Украине планируется более равномерное распределение электроэнергии среди населения - отключения света будут более справедливыми, а продолжительность отключений не будет превышать 6 часов.

В целях реализации этой инициативы Министерство энергетики внесло изменения в Инструкцию по составлению и применению графиков почасового отключения электроэнергии.

3 декабря вступил в силу соответствующий приказ Министерства энергетики от 27 ноября 2024 г. №439.

Согласно нововведениям, подход к составлению графиков почасовых отключений (ГПО) будет изменен. Теперь они будут составляться дважды в год на основе измерений, проводимых каждым оператором системы распределения (ОСР) в летний и зимний периоды.

Графики будут учитывать не менее 75% от максимальной мощности потребления электроэнергии в период с 8:00 до 22:00 в режимный день. от общего потребления исходя из замеров последнего режимного дня.

Графики будут составляться таким образом, чтобы избежать колебаний перегрузки при переходе с одной очереди на другую. Во время действия военного положения и в течение 12 месяцев после его завершения будут применяться следующие правила:

Максимальная продолжительность отключения электроэнергии по ГБО не может превышать 6 часов, с возможным отклонением не более чем на 1 час;

После подключения к электрическим сетям потребители должны иметь доступ к электроэнергии в течение минимум 2 часов, а время переключения не будет превышать 30 минут;

Критически важные объекты, требующие приоритетного энергоснабжения, не будут включаться в графики отключений и получать электроэнергию в соответствии с установленными минимальными требованиями.

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