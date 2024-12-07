Після відновлення електропостачання українцям рекомендують поступово вмикати техніку та застосовувати захист від перепадів напруги.
Про це розповіли в Міненерго.
Це дозволить зберегти прилади та знизити навантаження на енергосистему. Різке відновлення електропостачання може спричинити стрибки напруги, що небезпечно як для техніки, так і для роботи енергомереж.
Ось кілька важливих порад, які допоможуть уникнути проблем:
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Вимкніть потужні прилади з мережі.
Перед відновленням електропостачання відключіть такі прилади, як обігрівачі, бойлери, електроплити та духовки. Це зменшить ризик раптового перевантаження енергосистеми.
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Перевірте стабільність напруги.
Не поспішайте включати техніку одразу після повернення світла. Переконайтеся, що напруга в мережі стабільна. Якщо спостерігаються перебої або миготіння світла, краще почекати.
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Зачекайте 10-15 хвилин.
Після відновлення постачання електроенергії варто почекати кілька хвилин, перш ніж підключати побутову техніку. Це дозволить уникнути надмірного навантаження на мережу відразу після її включення.
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Вмикайте техніку почергово.
Не вмикайте всі прилади одночасно. Розподіліть навантаження на мережу рівномірно, вмикаючи прилади по черзі. Наприклад, почекайте, поки пральна машина завершить роботу, перш ніж включати бойлер.
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Встановіть захист від перепадів напруги.
Використовуйте захисні пристрої, як-от реле напруги чи ПЗВ. Вони автоматично вимикають техніку, якщо напруга в мережі нестабільна, і знову включають її після стабілізації рівня напруги.
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Контролюйте роботу резервних джерел живлення.
Якщо ви використовуєте акумулятори чи інвертори, слідкуйте за тим, щоб вони своєчасно переключались з активного в пасивний режим. Це дозволить продовжити термін служби цих пристроїв.
Кожен крок, від вимкнення обігрівачів до встановлення реле напруги, знижує ризик аварій і полегшує роботу енергетиків.
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