Різке відновлення електропостачання може спричинити стрибки напруги, що небезпечно як для техніки, так і для роботи енергомереж.

Після відновлення електропостачання українцям рекомендують поступово вмикати техніку та застосовувати захист від перепадів напруги.

Про це розповіли в Міненерго.

Це дозволить зберегти прилади та знизити навантаження на енергосистему. Різке відновлення електропостачання може спричинити стрибки напруги, що небезпечно як для техніки, так і для роботи енергомереж.

Ось кілька важливих порад, які допоможуть уникнути проблем:

Вимкніть потужні прилади з мережі.

Перед відновленням електропостачання відключіть такі прилади, як обігрівачі, бойлери, електроплити та духовки. Це зменшить ризик раптового перевантаження енергосистеми.

Перевірте стабільність напруги.

Не поспішайте включати техніку одразу після повернення світла. Переконайтеся, що напруга в мережі стабільна. Якщо спостерігаються перебої або миготіння світла, краще почекати.

Зачекайте 10-15 хвилин.

Після відновлення постачання електроенергії варто почекати кілька хвилин, перш ніж підключати побутову техніку. Це дозволить уникнути надмірного навантаження на мережу відразу після її включення.

Вмикайте техніку почергово.

Не вмикайте всі прилади одночасно. Розподіліть навантаження на мережу рівномірно, вмикаючи прилади по черзі. Наприклад, почекайте, поки пральна машина завершить роботу, перш ніж включати бойлер.

Встановіть захист від перепадів напруги.

Використовуйте захисні пристрої, як-от реле напруги чи ПЗВ. Вони автоматично вимикають техніку, якщо напруга в мережі нестабільна, і знову включають її після стабілізації рівня напруги.

Контролюйте роботу резервних джерел живлення.

Якщо ви використовуєте акумулятори чи інвертори, слідкуйте за тим, щоб вони своєчасно переключались з активного в пасивний режим. Це дозволить продовжити термін служби цих пристроїв.

Кожен крок, від вимкнення обігрівачів до встановлення реле напруги, знижує ризик аварій і полегшує роботу енергетиків.

Останні новини України:

Українців попередили про підвищення тарифу на воду: названо суму після можливого зростання.

Українцям приходять завищені платіжки за газ: відомо, чому це може статись.

В Україні діють одразу кілька тарифів на електроенергію: частина українців заплатить менше у грудні.