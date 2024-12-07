После обновления электроснабжения украинцам рекомендуют постепенно включать технику и применять защиту от перепадов напряжения.
Об этом рассказали в Минэнерго.
Это позволит сохранить приборы и снизить нагрузку на энергосистему. Резкое восстановление электроснабжения может вызвать скачки напряжения, что опасно как для техники, так и для работы энергосетей.
Вот несколько важных советов, которые помогут избежать проблем:
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Выключите мощные устройства из сети.
Перед восстановлением электропитания отключите приборы, такие как обогреватели, бойлеры, электроплиты и духовки. Это снизит риск внезапной перегрузки энергосистемы.
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Проверьте устойчивость напряжения.
Не спешите включать технику сразу же после возвращения света. Убедитесь, что напряжение в сети стабильно. Если наблюдаются перебои или мерцание света, лучше подождать.
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Подождите 10-15 минут.
После возобновления поставок электроэнергии следует подождать несколько минут, прежде чем подключать бытовую технику. Это позволит избежать излишней нагрузки на сеть сразу после ее включения.
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Включайте технику поочередно.
Не включайте все приборы одновременно. Разделите нагрузку на сеть равномерно, включая приборы поочередно. К примеру, подождите, пока стиральная машина завершит работу, прежде чем включать бойлер.
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Установите защиту от перепадов напряжения.
Используйте защитные устройства, такие как реле напряжения или УЗО. Они автоматически выключают технику, если напряжение в сети нестабильно, и снова включают его после стабилизации уровня напряжения.
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Контролируйте работу резервных источников питания.
Если используется аккумулятор или инвертор, следите за тем, чтобы они своевременно переключались из активного в пассивный режим. Это позволит продлить срок службы этих устройств.
Каждый шаг от отключения обогревателей до установки реле напряжения снижает риск аварий и облегчает работу энергетиков.
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