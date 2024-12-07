После обновления электроснабжения украинцам рекомендуют постепенно включать технику и применять защиту от перепадов напряжения.

Об этом рассказали в Минэнерго.

телевизор

Это позволит сохранить приборы и снизить нагрузку на энергосистему. Резкое восстановление электроснабжения может вызвать скачки напряжения, что опасно как для техники, так и для работы энергосетей.

Вот несколько важных советов, которые помогут избежать проблем:

  • Выключите мощные устройства из сети.
    Перед восстановлением электропитания отключите приборы, такие как обогреватели, бойлеры, электроплиты и духовки. Это снизит риск внезапной перегрузки энергосистемы.

  • Проверьте устойчивость напряжения.
    Не спешите включать технику сразу же после возвращения света. Убедитесь, что напряжение в сети стабильно. Если наблюдаются перебои или мерцание света, лучше подождать.

  • Подождите 10-15 минут.
    После возобновления поставок электроэнергии следует подождать несколько минут, прежде чем подключать бытовую технику. Это позволит избежать излишней нагрузки на сеть сразу после ее включения.

  • Включайте технику поочередно.
    Не включайте все приборы одновременно. Разделите нагрузку на сеть равномерно, включая приборы поочередно. К примеру, подождите, пока стиральная машина завершит работу, прежде чем включать бойлер.

зарядка смартфона

  • Установите защиту от перепадов напряжения.
    Используйте защитные устройства, такие как реле напряжения или УЗО. Они автоматически выключают технику, если напряжение в сети нестабильно, и снова включают его после стабилизации уровня напряжения.

  • Контролируйте работу резервных источников питания.
    Если используется аккумулятор или инвертор, следите за тем, чтобы они своевременно переключались из активного в пассивный режим. Это позволит продлить срок службы этих устройств.

Каждый шаг от отключения обогревателей до установки реле напряжения снижает риск аварий и облегчает работу энергетиков.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.