Резкое восстановление электроснабжения может вызвать скачки напряжения, что опасно как для техники, так и для работы энергосетей.

После обновления электроснабжения украинцам рекомендуют постепенно включать технику и применять защиту от перепадов напряжения.

Об этом рассказали в Минэнерго.

Это позволит сохранить приборы и снизить нагрузку на энергосистему. Резкое восстановление электроснабжения может вызвать скачки напряжения, что опасно как для техники, так и для работы энергосетей.

Вот несколько важных советов, которые помогут избежать проблем:

Выключите мощные устройства из сети.

Перед восстановлением электропитания отключите приборы, такие как обогреватели, бойлеры, электроплиты и духовки. Это снизит риск внезапной перегрузки энергосистемы.

Проверьте устойчивость напряжения.

Не спешите включать технику сразу же после возвращения света. Убедитесь, что напряжение в сети стабильно. Если наблюдаются перебои или мерцание света, лучше подождать.

Подождите 10-15 минут.

После возобновления поставок электроэнергии следует подождать несколько минут, прежде чем подключать бытовую технику. Это позволит избежать излишней нагрузки на сеть сразу после ее включения.

Включайте технику поочередно.

Не включайте все приборы одновременно. Разделите нагрузку на сеть равномерно, включая приборы поочередно. К примеру, подождите, пока стиральная машина завершит работу, прежде чем включать бойлер.

Установите защиту от перепадов напряжения.

Используйте защитные устройства, такие как реле напряжения или УЗО. Они автоматически выключают технику, если напряжение в сети нестабильно, и снова включают его после стабилизации уровня напряжения.

Контролируйте работу резервных источников питания.

Если используется аккумулятор или инвертор, следите за тем, чтобы они своевременно переключались из активного в пассивный режим. Это позволит продлить срок службы этих устройств.

Каждый шаг от отключения обогревателей до установки реле напряжения снижает риск аварий и облегчает работу энергетиков.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.