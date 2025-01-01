Учасники бойових дій можуть звернутися з клопотанням до органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади для отримання землі, проте процедура має ряд умов та обмежень.

В Україні учасники бойових дій мають право на безоплатне отримання земельних ділянок, але на цей процес накладають певні обмеження, особливо в умовах воєнного стану.

Як пояснила юристка Лариса Величко в коментарі для 24 каналу, згідно з українським законодавством, учасники бойових дій можуть безоплатно отримати земельні ділянки для різних цілей у межах певних норм: для садівництва — до 0,12 гектара; для ведення особистого селянського господарства — до 2,0 гектара; для будівництва житлового будинку — до 0,25 гектара в селах, 0,15 гектара в селищах і 0,10 гектара в містах; для дачного будівництва — до 0,10 гектара.

Щоб отримати землю, УБД повинні подати клопотання до відповідних органів, в якому потрібно вказати цільове призначення та орієнтовні розміри ділянки. Крім того, потрібно надати низку документів: графічні матеріали з місцем розташування ділянки, погодження землекористувачів (якщо земельна ділянка використовується іншими особами), а також документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві чи освіту в аграрних навчальних закладах.

Після подання клопотання органи виконавчої влади або місцевого самоврядування мають розглянути заяву протягом 30 днів. Якщо відповіді немає, УБД мають право звернутися до суду.

Однак юристка наголошує, що наразі існують суттєві обмеження, пов'язані з воєнним станом. Відповідно до змін у Земельному кодексі України, під час воєнного стану заборонено безоплатно передавати земельні ділянки державної та комунальної власності в приватну власність. Це обмеження не поширюється на передачу земель, на яких уже розташовані об'єкти нерухомості (будівлі, споруди), а також на земельні ділянки, передані у користування до набрання чинності Земельним кодексом (до 1 січня 2002 року).

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