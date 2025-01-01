Участники боевых действий могут обратиться с ходатайством в органы местного самоуправления или исполнительной власти для получения земли, однако процедура имеет ряд условий и ограничений.

В Украине участники боевых действий имеют право на безвозмездное получение земельных участков, но на этот процесс накладывают определенные ограничения, особенно в условиях военного положения.

Как пояснила юрист Лариса Величко в комментарии для 24 канала, согласно украинскому законодательству, участники боевых действий могут безвозмездно получить земельные участки для разных целей в пределах определенных норм: для садоводства - до 0,12 гектара; для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2,0 гектара; для строительства жилого дома – до 0,25 гектара в селах, 0,15 гектара в поселках и 0,10 гектара в городах; для дачного строительства – до 0,10 гектара.

Чтобы получить землю, УБД должны подать ходатайство соответствующим органам, в котором нужно указать целевое назначение и ориентировочные размеры участка. Кроме того, необходимо предоставить ряд документов: графические материалы с местоположением участка, согласование землепользователей (если земельный участок используется другими лицами), а также документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или образование в аграрных учебных заведениях.

После ходатайства органы исполнительной власти или местного самоуправления должны рассмотреть заявление в течение 30 дней. Если ответа нет, УБД имеют право обратиться в суд.

Однако юрист отмечает, что в настоящее время существуют существенные ограничения, связанные с военным положением. Согласно изменениям в Земельном кодексе Украины, во время военного положения запрещено безвозмездно передавать земельные участки государственной и коммунальной собственности в частную собственность. Это ограничение не распространяется на передачу земель, на которых уже расположены объекты недвижимости (здания, сооружения), а также на земельные участки, переданные в пользование до вступления в силу Земельного кодекса (до 1 января 2002 года).

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