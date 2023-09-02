Цены вырастут на пять категорий популярных продуктов – они подорожают уже осенью.

Некоторые эксперты подчеркивают, что нет нужды в панике, и они советуют украинцам не спешить скупать продукты, вызывая искусственный ажиотаж. Однако другие прогнозируют рост цен на продукты с приближением холодов.

Эти предсказания на рост цены касаются основных групп товаров, преимущественно присутствующих в холодильниках и полках каждого украинца.

Важно отметить, что увеличение цены на продукты будет обусловлено спросом, объемами экспорта, а также ростом расходов на топливо и электроэнергию. По мнению Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского Аграрного Совета, цены на овощи могут подняться в пределах 5-10%.

Продукты, которые ожидается увеличение цены осенью:

Овощи и фрукты. Эксперты предполагают повышение цены на эти продукты из-за повышенной потребности в хранении. Несмотря на запасы, внезапного роста цен не предполагается. Молоко. Цены молока также могут увеличиться, поскольку хранение сырья и готовых продуктов может осложниться в случае нестабильности энергетической системы. Яйца. Увеличение цены этого продукта возможно из-за затрат на хранение сырья и изменение условий хранения. Мясо. Увеличение цены на мясо в размере 5-15% связано со сложностями в хранении и обработке продукта. Сахар. По всему миру ожидается рост цены на сахар, поскольку Индия временно запретила его экспорт. Украина также ввела ограничения на экспорт сахара для удовлетворения внутренних нужд. Истечение этих ограничений ожидается к ноябрю, что может привести к повышению цены на сахар на 2-3%.

Следовательно, предварительный анализ показывает, что существует определенная вероятность роста цены на отдельные продукты в течение осенне-зимнего периода.

Источник: Телеграф.

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