Некоторые эксперты подчеркивают, что нет нужды в панике, и они советуют украинцам не спешить скупать продукты, вызывая искусственный ажиотаж. Однако другие прогнозируют рост цен на продукты с приближением холодов.
Эти предсказания на рост цены касаются основных групп товаров, преимущественно присутствующих в холодильниках и полках каждого украинца.
Важно отметить, что увеличение цены на продукты будет обусловлено спросом, объемами экспорта, а также ростом расходов на топливо и электроэнергию. По мнению Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского Аграрного Совета, цены на овощи могут подняться в пределах 5-10%.
Продукты, которые ожидается увеличение цены осенью:
- Овощи и фрукты. Эксперты предполагают повышение цены на эти продукты из-за повышенной потребности в хранении. Несмотря на запасы, внезапного роста цен не предполагается.
- Молоко. Цены молока также могут увеличиться, поскольку хранение сырья и готовых продуктов может осложниться в случае нестабильности энергетической системы.
- Яйца. Увеличение цены этого продукта возможно из-за затрат на хранение сырья и изменение условий хранения.
- Мясо. Увеличение цены на мясо в размере 5-15% связано со сложностями в хранении и обработке продукта.
- Сахар. По всему миру ожидается рост цены на сахар, поскольку Индия временно запретила его экспорт. Украина также ввела ограничения на экспорт сахара для удовлетворения внутренних нужд. Истечение этих ограничений ожидается к ноябрю, что может привести к повышению цены на сахар на 2-3%.
Следовательно, предварительный анализ показывает, что существует определенная вероятность роста цены на отдельные продукты в течение осенне-зимнего периода.
Источник: Телеграф.
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